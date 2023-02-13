Челябинцы в беседах с коллегами чаще всего шутят о работе

Наименее популярная тема для шуток — политика Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В разговорах с коллегами челябинцы чаще всего шутят о работе. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Так, о работе любят шутить практически 37 процентов опрошенных. Чаще всего юмор затрагивает отношения с клиентами, бизнес-партнерами и руководителями.

Еще 11 процентов опрошенных любят шутить об отношениях между мужчинами и женщиной. Отдельно 5 процентов шутников выделили юмор, касающийся семьи.

Кроме того, еще четверть опрошенных объснила, что для них нет запретных тем в юморе.

Ранее стало известно, что челябинский депутат Эльдар Гильмутдинов выпустил коллекцию одежды ко дню рождения метеорита. Одежда с изображением метеорита стала самой популярной сувениркой и символом челябинских патриотов.

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