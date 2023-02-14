Один из светофоров отключат почти на 10 часов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске на время отключат два светофора в Тракторозаводском и Металлургическом районах. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства.

— 14 февраля планируется отключение светофора на пересечении проспекта Победы с улицами Бажова и Танкистов, а также на перекрестке шоссе Металлургов и Черкасской, — уточнили в комитете.

В комитете добавили, что светофоры отключат на разный срок. Так, регулировщик в Металлургическом районе будет выключен с 9 до 12 часов. При этом светофор в Тракторозаводском районе отключат почти на 10 часов — с 8:30 до 18:00.

Ранее в понедельник, 13 февраля, на улице Лесопарковой в Челябинске загорелся автомобиль Hyundai Creta. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, инцидент произошел на одной из парковок.

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