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НовостиОбщество13 февраля 2023 23:35

В Челябинске на время отключат два светофора

Один из них расположен на пересечении трех улиц
Андрей МОСКВИЧЕВ
Один из светофоров отключат почти на 10 часов

Один из светофоров отключат почти на 10 часов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске на время отключат два светофора в Тракторозаводском и Металлургическом районах. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства.

— 14 февраля планируется отключение светофора на пересечении проспекта Победы с улицами Бажова и Танкистов, а также на перекрестке шоссе Металлургов и Черкасской, — уточнили в комитете.

В комитете добавили, что светофоры отключат на разный срок. Так, регулировщик в Металлургическом районе будет выключен с 9 до 12 часов. При этом светофор в Тракторозаводском районе отключат почти на 10 часов — с 8:30 до 18:00.

Ранее в понедельник, 13 февраля, на улице Лесопарковой в Челябинске загорелся автомобиль Hyundai Creta. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, инцидент произошел на одной из парковок.

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