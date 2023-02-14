Губернатор Челябинской области уволил своего управделами

Фото: Алексей Текслер / Telegram

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил управляющего делами правительства региона Вадима Ярмоловича. Документ об этом появился на портале правовой информации.

— Освободить Вадима Ярмоловича от замещаемой должности управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с госслужбы 13 февраля 2023 года, — указано в постановлении.

Как указано в документе, контракт с Ярмоловичем расторгают непосредственно по его инициативе. На посту управляющего делами губернатора и правительства челябинской области он проработал чуть больше полугода - он был назначен 2 августа 2022 года.

Ранее Алексей Текслер осмотрел новые трамваи, которые прибыли в челябинское депо. Машины еще более современные: с умной кабиной, Wi-Fi и разъемами для зарядки, кнопками открывания двери.

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