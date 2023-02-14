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НовостиОбщество14 февраля 2023 2:39

Статистика по коронавирусу в Челябинской области стала более закрытой

Данные публикуют по новому расписанию
Андрей МОСКВИЧЕВ
Данные о заболевших выходят раз в неделю

Данные о заболевших выходят раз в неделю

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области стали по новому выпускать статистику по коронавирусу. Теперь минздрав публикует данные о заболеваемости COVID-19 в регионе не ежедневно, а еженедельно.

Так, последние несколько лет, практически с начала пандемии, ведомство публиковало информацию о заболевших ежедневно в своем telegram-канале, однако теперь данные приводят по неделям.

Вероятная причина таких изменений — снижение интереса к теме коронавируса за последнее время. При этом подробные данные о ежедневной заболеваемости также доступны — их публикует региональный Роспотребнадзор.

Ранее стало известно, что больше всего коронавирусом болеют взрослые работавшие жители Челябинской области. Об этом в эфире радио КП-Челябинск рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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