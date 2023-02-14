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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 5:49

Житель Челябинской области угнал машину, потому что не хватало денег на билет в автобусе

На чужом автомобиле мужчина пытался вечером добраться до дома
Елена КОЛЧИНА
Бакалец недалеко сумел уехать на чужом автомобиле

Бакалец недалеко сумел уехать на чужом автомобиле

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области поймали угонщика, позаимствовавшего чужие «Жигули».

43-летний житель Сатки оставил свой ВАЗ-2105 во дворе, а утром обнаружил, что машина пропала. Впрочем, скоро ее удалось отыскать в стороне от дома. Дверь у автомобиля оказалась открыта, а замок зажигания вырван.

В полиции выяснили, что машину пытался угнать ранее судимый 20-летний житель Бакала. Вечером он хотел ухать из Сатки домой, а денег на общественный транспорт в карманах не нашлось. Тогда мужчина влез в чужие «Жигули», соединил провода и запустил двигатель.

Вот только двигатель оказался неисправным. Бакальцу совсем недалеко удалось уехать прежде, чем машина заглохла.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, в отношении мужчины возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

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