Житель Челябинской области угнал машину, потому что не хватало денег на билет в автобусе

Бакалец недалеко сумел уехать на чужом автомобиле
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Челябинской области поймали угонщика, позаимствовавшего чужие «Жигули».
43-летний житель Сатки оставил свой ВАЗ-2105 во дворе, а утром обнаружил, что машина пропала. Впрочем, скоро ее удалось отыскать в стороне от дома. Дверь у автомобиля оказалась открыта, а замок зажигания вырван.
В полиции выяснили, что машину пытался угнать ранее судимый 20-летний житель Бакала. Вечером он хотел ухать из Сатки домой, а денег на общественный транспорт в карманах не нашлось. Тогда мужчина влез в чужие «Жигули», соединил провода и запустил двигатель.
Вот только двигатель оказался неисправным. Бакальцу совсем недалеко удалось уехать прежде, чем машина заглохла.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, в отношении мужчины возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.
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