Челябинец Игорь Омелин выиграл золото чемпионата России по ски-кроссу

Игорь Омелин подтвердил свой высокий уровень, завоевав золотую медаль чемпионата России-2023. Фото ГЛЦ «Солнечная долина»

Чемпионат России 2023 года по фристайлу в дисциплине ски-кросс завершился в Миассе в горнолыжном центре «Солнечная долина». На старт вышли более 50 лучших атлетов страны.

Один из лидеров сборной России, челябинец Игорь Омелин подтвердил свой высокий уровень, завоевав золотую медаль. Уроженец Аши уже не раз становится победителем чемпионата страны в ски-кроссе. На его счету также призовые места на этапах Кубка мира, участие в трех зимних Олимпиадах.

«Золото» чемпионата России позволило Омелину попасть в состав сборной команды страны, которая уже 4 марта в Миассе выступит на первом Кубке Евразии по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Формат Кубка будет не совсем обычным. Здесь каждый участник проедет с каждым. Спортсмен, набравший наибольшее количество очков, будет проходить в финальную часть соревнований. В «Солнечной долине» изменится и сама трасса ски-кросса. Она будет иметь два альтернативных курса, что только повысит зрелищность соревнований.

— Я доволен своим результатом на чемпионате России, и хочу пригласить всех на Кубок Евразии. Мы всей сборной командой России ждем болельщиков и зрителей, и подарим вам зрелищные старты. Борьба будет захватывающая, — прокомментировал свое выступление и пригласил южноуральцев на новые старты Игорь Омелин.

Ранее стало известно, что Gayazovs Brothers станут хэдлайнерами Кубка Евразии. Расписание на 4 марта, — по ссылке.

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