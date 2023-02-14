«Соцгород» всегда открыт для творческих людей и позитивных идей

Фото: Соцгород

Изначально ансамбль «Мы вместе» ориентировался на фольклорную музыку и в его репертуаре были в основном русские народные песни. Но по словам руководителя коллектива Александры Наумовой ребята захотели играть песни Цоя, «Форума» и группы «Секрет»:

- Я, конечно, была не против осваивать новые направления в музыке, а не зацикливаться только на народном творчестве, с которого все начиналось. Я всегда любила петь, хоть и не окончила музыкальную школу. Помню, как собирались с семьей за большим столом на праздниках, именинах, да и просто будними вечерами любили вместе петь.

Фото: Соцгород

К сожалению, сегодня у молодого поколения потребительское отношение к музыке, оно не способно созидать и развиваться. Мало кто собирает большие семейные застолья, а уж тем более поет на таких посиделках. Очень здорово, что нас в Челябинске есть независимый островок «Соцгорода», с отзывчивыми и доброжелательными людьми, которые сохраняют традиции добрососедства. А его лидер Андрей Барышев предоставляет возможность собираться в Центральном клубе ветеранам, танцорам, музыкантам. И все это на благотворительной основе. Когда мы обратились к Андрею Викторовичу с просьбой выделить нам помещение для репетиций, он сразу откликнулся. И сегодня мы два раза в неделю собираемся коллективом, играем на народных инструментах, разучиваем новые песни.

Мы ждём к себе в коллектив соратников, которые тоже хотят заниматься творчеством. Будем вместе петь, играть и совершенствоваться! – приглашает Александра Наумова.

Фото: Соцгород

Все желающие могут вступить в группу и узнать подробности о коллективе и расписание занятий.