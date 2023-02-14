В мэрии Челябинска назначили нового главу контрольно-ревизионного управления

нового начальника ревизионного управления нашли в "соседнем" правовом управлении Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новым начальником контрольно-ревизионного управления в администрации Челябинска стал Андрей Овчинников. Как уточнили в мэрии, на новую должность его назначили 13 февраля.

Предыдущий глава управления Павел Чеурин уволился по собственному желанию.

Ревизионное управление занимается проверкой всех остальных комитетов и управления в мэрии. Генерал Павел Чеурин — бывший начальник регионального следственного управления Следственного комитета. В отставку из СК он ушел в 2014 году. В 2015 Павел Чеурин стал экспертом референтуры в мэрии Челябинска, а контрольно-ревизионное управление возглавил в 2019 году.

Андрей Овчинников — юрист по образованию. Сразу после окончания университет стал работать в правовом отделе администрации Тракторозаводского района. Затем перешел в администрацию Челябинска, где сначала занял должность главного специалиста правового управления, а потом стал в этом управлении заместителем начальника.

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