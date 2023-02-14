ЦКС просит наказать вандалов, которые портят и уничтожают баки для раздельного сбора отходов

Фото: ЦКС

В январе и начале февраля текущего года специалисты ЦКС зафиксировали не менее 77 фактов порчи или уничтожения имущества компании. Речь о желтых баках, которые были установлены на средства регионального оператора в рамках проекта по внедрению раздельного сбора отходов (РСО) на контейнерных площадках Челябинска.

Всего было установлено 1717 таких емкостей. На сегодняшний день практически каждый 20-й контейнер либо приведен в негодность (несколько емкостей сожжены и сломаны), либо забрызган краской (на поверхность нанесены посторонние надписи в виде граффити). На многих из испорченных емкостей также обнаружены рекламные материалы (изображения в виде отпечатанного краской трафарета или наклейки с коммерческой информацией).

Фото: ЦКС

Отметим, что многие надписи нанесены поверх маркировки, разъясняющей какие именно виды вторичного сырья необходимо размещать в желтые баки, и это делает важную информацию нечитаемой. В результате в баки под вторичное сырье попадает органика и пищевые отходы, которые загрязняют вторичное сырье, вывозимое отдельными мусоровозами. Как результат, действия вандалов нивелируют усилия огромного количества горожан, которые уже включились в раздельный сбор отходов, и снижают эффективность реализации проекта.

Внедрение РСО в Челябинск — шаг на пути решения задач национального проекта «Экология». Госпрограмма предусматривает на ближайшие годы радикальное сокращение объемов захоронения мусора на свалках и полигонах. Без внедрения предварительной сортировки на контейнерных площадках и вовлечения в процесс разделения мусора большого количества людей достичь этого будет крайне сложно. Соответственно свалки будут только разрастаться, а антропогенная нагрузка на окружающую среду со всеми вытекающими из этого негативными последствиями для экологии и человека возрастать.

Служба безопасности ЦКС ведет активную работу по выявлению лиц и организаций, чьи действия могли привести к порче или уничтожению имущества компании. В этом вопросе региональный оператор всегда сотрудничает с правоохранительными органами. Отметим, что в соответствии со статьей 167 Уголовного кодекса России «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» причастным грозит наказание в виде крупного штрафа (до 40 тыс. рублей), реального срока (до двух лет лишения свободы), либо принудительных работ (до одного года). Кроме того, виновные в подобных преступлениях в силу закона обязаны компенсировать убытки, нанесенные компании.

Фото: ЦКС

Выявить нарушителей сегодня позволяют видеокамеры, установленные во дворах и на контейнерных площадках областного центра. Вместе с тем, помощь очевидцев также могла бы помочь правоохранительным органам. ЦКС призывает южноуральцев сообщать о подозрительных фактах, которые жители региона замечают на контейнерных площадках. Фиксация на фото и видео может оказать неоценимую помощь в поимке преступников и пресечении их действий. Просим сообщать о таких фактах в полицию. Только вместе мы сможем сделать наши города и районы действительно чистыми и безопасными!

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