В Челябинске доцента УралГУФК обвиняют в получении взятки

В УралГУФК уже не впервые обнаружились "платные экзамены"
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Доценту одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры предъявили обвинение в получении взятки.
По версии следствия, преподаватель за деньги без всяких вопросов зачитывал студенту экзамены. За 2019-2020 годы сотруднику вуза удалось «заработать» 80 тыс. рублей.
Не исключено, что экзамены оплачивал не единственный студент.
— Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов, — уточнил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.
Ранее бывшего завкафедрой УралГУФК Виктора Олефиренко осудили за вятки. От студентов он получил более 1,7 млн рублей. Экс-преподаватель пытался оспорить приговор, но безуспешно.
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