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НовостиОбщество14 февраля 2023 8:53

В Челябинске доцента УралГУФК обвиняют в получении взятки

Преподаватель за деньги ставил отметки в зачетной книжке
Елена КОЛЧИНА
В УралГУФК уже не впервые обнаружились "платные экзамены"

В УралГУФК уже не впервые обнаружились "платные экзамены"

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Доценту одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры предъявили обвинение в получении взятки.

По версии следствия, преподаватель за деньги без всяких вопросов зачитывал студенту экзамены. За 2019-2020 годы сотруднику вуза удалось «заработать» 80 тыс. рублей.

Не исключено, что экзамены оплачивал не единственный студент.

— Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов, — уточнил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Ранее бывшего завкафедрой УралГУФК Виктора Олефиренко осудили за вятки. От студентов он получил более 1,7 млн рублей. Экс-преподаватель пытался оспорить приговор, но безуспешно.

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