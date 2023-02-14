В Челябинске машина сбила 23-летнюю женщину на зебре

Автомобиль на красный свет выехал на пешеходный переход Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Челябинска пострадала в ДТП. Авария произошла ранним утром 14 февраля на Университетской Набережной.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 23-летняя горожанка переходила дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. В этот момент ее сбил ВАЗ. За рулем сидел 34-летний мужчина.

Женщина получила травмы. С места происшествия ее увезли в больницу.

Ранее в центре Челябинска Mercedes наехал на дорожное ограждение и опрокинулся.

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