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НовостиОбщество8 февраля 2023 8:30

В Челябинске освятили аэропорт

Богослужение посвятили 100-летию Дня гражданской авиации
Источник:kp.ru
Фото: t.me/chelyabushka

Фото: t.me/chelyabushka

В Челябинске ко Дню гражданской авиации, 100-летие которой отмечается сегодня в России, приурочили освящение аэропорта. Как сообщает новостной паблик «Челябушка», терминалы и взлётную полосу окропил святой водой митрополит Алексий (с традиционным кратким богослужением).

Губернатор Алексей Текслер, в свою очередь, направил коллективу воздушной гавани поздравления с праздником. Также их получили и в магнитогорском аэропорту, который сейчас на пороге масштабной реконструкции.

— В своём послании Текслер напомнил о промышленном вкладе Южного Урала в развитие гражданской авиации: предприятия региона разрабатывают и производят профессиональную аппаратуру для управления движением в небе, — добавили авторы канала.