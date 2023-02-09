На Южном Урале отобрали элеваторы для хранения государственного резерва зерна

Фото: ООО «Первое Выставочное Объединение».

Челябинская область берётся за ответственное дело — хранение государственного резерва зерна. Как передаёт телеграм-канал «Челябушка», на Межрегиональной Агропромышленной Конференции (МАК) подписано соответствующее соглашение между Минсельхозом и «Объединённой зерновой компанией».

Отобраны четыре южноуральских хранилища (в списке 100 площадок по всей стране): «Субутак», «Буранный», а также магнитогорский и троицкий элеваторы. В «Субутак» уже поступили 20 тысяч тонн пшеницы.

— Помимо основной функции — сбережения запасов — от соглашения с единым зерновым оператором у аграриев региона будет ещё и выгода. Это участие в закупочных интервенциях и, следовательно, дополнительная прибыль. Плюс — стимул ставить урожайные рекорды, — добавляют авторы паблика. — На первых порах пополнением займутся семь фермерских хозяйств.