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НовостиОбщество9 февраля 2023 12:10

На Южном Урале отобрали элеваторы для хранения государственного резерва зерна

Соглашение подписали на Межрегиональной Агропромышленной Конференции
Источник:kp.ru
Фото: ООО «Первое Выставочное Объединение».

Фото: ООО «Первое Выставочное Объединение».

Челябинская область берётся за ответственное дело — хранение государственного резерва зерна. Как передаёт телеграм-канал «Челябушка», на Межрегиональной Агропромышленной Конференции (МАК) подписано соответствующее соглашение между Минсельхозом и «Объединённой зерновой компанией».

Отобраны четыре южноуральских хранилища (в списке 100 площадок по всей стране): «Субутак», «Буранный», а также магнитогорский и троицкий элеваторы. В «Субутак» уже поступили 20 тысяч тонн пшеницы.

— Помимо основной функции — сбережения запасов — от соглашения с единым зерновым оператором у аграриев региона будет ещё и выгода. Это участие в закупочных интервенциях и, следовательно, дополнительная прибыль. Плюс — стимул ставить урожайные рекорды, — добавляют авторы паблика. — На первых порах пополнением займутся семь фермерских хозяйств.