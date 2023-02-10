В Челябинске определились, где построят завод по изготовлению роботов-манипуляторов

Фото: архив КП.

В Челябинске утвердили границы участка под стройку завода промышленных роботов-манипуляторов на отечественном ПО. Земля находится в Ленинском районе, сообщает новостной паблик «Челябушка». В качестве исполнителя проекта заявлена группа ЧКПЗ (при поддержке Агентства инновационного развития). Запустить конвейер должны примерно через год.

— План нового завода впечатляет — 600 роботов ежегодно. Один такой андроид сможет заменить 8 человек в опасных цехах — в шахтах и кузницах на сварке или покраске. А спрос на продукцию с прошлой весны только растёт, — говорят авторы «Челябушки». — Ранее автоматизацию на предприятиях в России настраивали за счёт японских и немецких манипуляторов от лидеров рынка, но на их поставки повлияли пресловутые санкции.

Кстати, в числе прочего создатели продумали, как ненавязчиво подчеркнуть связь изделий с родным регионом — модели назвали в честь городов Миасс и Златоуст.