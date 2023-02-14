Снег небольшой, зато морозы суровые: в Челябинской области стремительно холодает

Температура начнет падать уже сегодняшним вечером Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области уже в ночь на 15 февраля похолодает до -28 градусов. Следующие ночи тоже будут холодными. А еще в регионе прогнозируют снегопады.

Метеорологи уточняют, что до -28 градусов температура воздуха опустится в случае прояснения. Если облачность сохранится, ночью будет от -18 до -23.

Днем в среду потеплеет до -11, -6 градусов. Местами возможен небольшой снег, а скорость ветра не превысит 3-8 метров в секунду.

В следующие две ночи прогнозируют -20, -25 градусов, а днем в четверг и пятницу температура воздуха станет колебаться от -7 до -13 градусов. По-прежнему будет местами идти небольшой снег.

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