В Челябинске отремонтируют часть проспекта Ленина за 344 млн рублей

Работы подрядчику предстоит сделать к октябрю 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Челябинска определилась с подрядчиком, который отремонтирует участок проспекта Ленина от ул. Героев Танкограда до ул. Линейной. Контракт получила местная фирма «Капиталстрой». Согласно данным с портала Госзакупок, за работы ей заплатят 344 млн рублей.

Начальная цена контракта составляла 469 млн рублей. На аукцион заявились шесть участников, однако одного из них не допустили до торгов. Победитель снизил цену на 125 млн рублей.

Согласно техзаданию, от подрядчика требуется не только уложить новый асфальт, но и обустроить ливневку, заменить бордюры и дорожные знаки, повесить на столбы новые светильники, а также установить новые фонарные опоры. Все работы нужно завершить не позднее октября 2024 года.

Всего предстоит отремонтировать 1,5 км дороги. По окончании работ ширина проезжей части составит 6,5 метров, а длина – 3 метра. Разделять эти участки будет газон.

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