Челябинское УФАС выдало предупреждение юридическим фирмам за упоминание Текслера в рекламе

Фирмам предписали убрать упоминание губернатора из рекламы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Челябинское УФАС выдало предупреждение юридическим фирмам «Начало» и «Простое решение» за использование фразы «Команда Текслера» в рекламе. Конторы в своих листовках обещали провести процедуру банкротства и законно списать долги. В антимонопольном ведомстве посчитали, что упоминание губернатора в рекламе может ввести южноуральцев в заблуждение.

Фото: челябинское УФАС

— Информация с фирменными наименованиями конкурентов и недостоверными сведениями о взаимодействии с губернатором региона и, соответственно, повышенной надежности услуг, содержит признаки недобросовестной конкуренции, — уточнили в челябинском УФАС.

Юридическим фирмам предписали убрать упоминание губернатора в рекламе. В случае невыполнения требований антимонопольное ведомство возбудит дело и наложит штраф.

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