«Автомобили раскурочены, рядом стоит скорая»: на северо-западе Челябинска парень за рулем BMW столкнулся с Volkswagen Polo

Фото: читатель КП

Вечером 14 февраля на северо-западе Челябинска столкнулись две иномарки. На место происшествия вызвали экстренные службы.

— В микрорайоне «Ньютон» столкнулись две иномарки, они очень сильно раскурочены. Рядом с ними стоят скорая помощь и пожарная, — рассказал читатель.

По данным Госавтоинспекции Челябинска, авария произошла в 17:50 на пересечении улицы Татищева и проспекта Героя России Евгения Родионова.

— На перекрестке столкнулись автомобили BMW и Volkswagen Polo. В ДТП никто не пострадал, — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Автомобилем BMW управлял 25-летний парень, за рулем Volkswagen находился 31-летний мужчина.

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