«Автомобили раскурочены, рядом стоит скорая»: на северо-западе Челябинска парень за рулем BMW столкнулся с Volkswagen Polo

Фото: читатель КП
Вечером 14 февраля на северо-западе Челябинска столкнулись две иномарки. На место происшествия вызвали экстренные службы.
— В микрорайоне «Ньютон» столкнулись две иномарки, они очень сильно раскурочены. Рядом с ними стоят скорая помощь и пожарная, — рассказал читатель.
По данным Госавтоинспекции Челябинска, авария произошла в 17:50 на пересечении улицы Татищева и проспекта Героя России Евгения Родионова.
— На перекрестке столкнулись автомобили BMW и Volkswagen Polo. В ДТП никто не пострадал, — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Челябинска.
Автомобилем BMW управлял 25-летний парень, за рулем Volkswagen находился 31-летний мужчина.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru