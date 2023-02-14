В Челябинской области сотрудникам поисково-спасательной службы увеличат надбавку за выслугу лет

Фото: пресс-служба главы региона

Во вторник, 14 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал на базе поисково-спасательной службы региона. Он поздравил сотрудников с юбилеем учреждения и пообещал им увеличить надбавку за выслугу лет. По словам главы региона, законопроект уже был подготовлен.

Надбавка для сотрудников ППС будет обеспечена с этого года по аналогии с МЧС. По достижению 40 лет и при наличии необходимого стажа спасатели-поисковики уже смогут рассчитывать на выплаты.

В этом году поисково-спасательной службе Челябинской области исполняется 30 лет. За это время работники ПСС совершили свыше 51 тыс. выездов и спасли более 14 тыс. человек не только на Южном Урале, но и в соседних регионах. В настоящий момент в регионе действуют 8 отрядов, в которых работают 186 сотрудников.

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