Бастрыкин поручил разобраться с гонками на обледеневшем озере в Челябинской области

Фото: министерство экологии Челябинской области

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину пожаловались на автогонки, которые проходят на озере Калды в Челябинской области. Глава ведомства поручил следователям разобраться, законны ли подобные мероприятия.

— Представитель общественной организации сообщил, что спортивный клуб «АРМ Моторспорт» организует автомобильные гонки на льду озера. Отмечается, что мероприятия проводятся по согласованию с органами местного самоуправления, издавших акт технического освидетельствования ледового автодрома на основании несуществующего постановления администрации. Заявитель указывает на возможную коррупционную составляющую в подобных действиях, — сообщили в СК России.

Александр Бастрыкин поручил главе регионального СУ СКР Петру Решетникову предоставить доклад по делу, а также принять процессуальное решение по итогам проверки. Ход разбирательств стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в январе министерство экологии региона завалили жалобами о гонках на озере Калды. Жители близлежащих деревень и поселков сообщали, что из-за заездов не могут нормально порыбачить. Кроме того, гонщики оставляют на льду подтеки от бензина.

Прошлой весной на поверхности озера Калды обнаружили маслянистые пятна. Их появления связали с падением крана, который помогал добывать лед для новогоднего городка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru