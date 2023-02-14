В Челябинске выставили на продажу элитный отель, который строили к саммитам ШОС и БРИКС

Фото: google.ru/maps

В центре Челябинска продают 18-этажный отель, который строили к саммитам ШОС и БРИКС. За здание площадью 8,3 тысяч квадратных метров просят сумму в 705 млн рублей. Объявление об этом появилось на сайте недвижимости «Домклик».

— Предлагаем рассмотреть к покупке офисные площади, расположенные в новом БЦ в самом центре города. Здание имеет 18 этажей, площадь каждого составляет 460 квадратных метров. Также доступна покупка этажами, — говорится в объявлении.

Здание находится на улице Курчатова, 28а. Помимо его расположения в центре города продавец отмечает и другие преимущества: удобные подъездные пути, наличие парковки, трехметровые потолки и возможности сделать свободную планировку.

Напомним, отель строили к саммитам ШОС и БРИКС. Однако летом 2019 года было принято решение перенести основные мероприятия в Санкт-Петербург. Затем началась пандемия коронавируса, и саммиты окончательно отменили. Здание было полностью готово к эксплуатации, однако из-за смены планов застройщику пришлось переоборудовать его под офисные помещения.

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