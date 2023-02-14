Губернатор Челябинской области передал публичной библиотеки книги из личной коллекции

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал публичной библиотеке книги из своей личной коллекции. Так, глава региона отметил международный день дарения книг.

— Эти книги — разные, по-разному ко мне попали, и, думаю, будут интересны читателям, будут развивать стремление познавать новое. К примеру, книга «Путь к победе» про историю Челябинска и Челябинской области в годы эвакуации, — объяснил губернатор.

Как отметил губернатор, в 2023 году «публичке» исполнится 125 лет. Библиотека ежегодно организует целый ряд ярких культурных мероприятий. Среди них — Южно-Уральская книжная ярмарка, Библионочь, «Встречное движение» и другие.

Ранее стало известно, что в центре Челябинска выставили на продажу 18-этажный отель, который строили к саммитам ШОС и БРИКС. За здание площадью 8,3 тысяч квадратных метров просят сумму в 705 млн рублей. Объявление об этом появилось на сайте недвижимости «Домклик».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru