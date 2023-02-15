Один из светофоров отключат на 10 часов
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сегодня, 15 февраля, в Челябинске на время отключат два светофора. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства.
— Планируется отключение светофора на перекрестке улиц Блюхера и Омской, а также отключение светофоров на пересечениях улиц Новороссийской, Чайкиной и ДК ЧТПЗ, — уточнили в комитете.
Регулировщики, при этом отключат на разный срок. Так, светофоры в Ленинском районе на Новороссийской отключат всего на два часа — с 11 до 13 часов. В то время как регулировщик в Советском районе не будет работать 10 часов — с 8 до 18 вечера.
Ранее вечером 14 февраля на Северо-Западе Челябинска столкнулись две иномарки. На место происшествия вызвали экстренные службы.
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