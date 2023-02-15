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НовостиОбщество15 февраля 2023 0:45

В Челябинске на время отключат два светофора

Один из них не будет работать 10 часов
Андрей МОСКВИЧЕВ
Один из светофоров отключат на 10 часов

Один из светофоров отключат на 10 часов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 15 февраля, в Челябинске на время отключат два светофора. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства.

— Планируется отключение светофора на перекрестке улиц Блюхера и Омской, а также отключение светофоров на пересечениях улиц Новороссийской, Чайкиной и ДК ЧТПЗ, — уточнили в комитете.

Регулировщики, при этом отключат на разный срок. Так, светофоры в Ленинском районе на Новороссийской отключат всего на два часа — с 11 до 13 часов. В то время как регулировщик в Советском районе не будет работать 10 часов — с 8 до 18 вечера.

Ранее вечером 14 февраля на Северо-Западе Челябинска столкнулись две иномарки. На место происшествия вызвали экстренные службы.

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