Один из светофоров отключат на 10 часов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 15 февраля, в Челябинске на время отключат два светофора. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства.

— Планируется отключение светофора на перекрестке улиц Блюхера и Омской, а также отключение светофоров на пересечениях улиц Новороссийской, Чайкиной и ДК ЧТПЗ, — уточнили в комитете.

Регулировщики, при этом отключат на разный срок. Так, светофоры в Ленинском районе на Новороссийской отключат всего на два часа — с 11 до 13 часов. В то время как регулировщик в Советском районе не будет работать 10 часов — с 8 до 18 вечера.

Ранее вечером 14 февраля на Северо-Западе Челябинска столкнулись две иномарки. На место происшествия вызвали экстренные службы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru