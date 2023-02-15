В Челябинске проведут экскурсию по «волшебной Колупаевке»

Фото: hornews.com

Челябинцев приглашают на экскурсию по одному из самых интересных поселков, входящих в состав города, Колупаевке. Как пишет издание hornews.com, участникам расскажут об истории этого необычного места.

Как говорит местный житель Сергей Гдаль, название «Колупаевка» поселок получил в честь маленькой речки, которая там протекает. При этом, у нее есть и другое название — Каменный лог.

— Название Каменный лог связано с тем, что раньше исток реки находился возле так называемой Каменной горки. Она когда-то стояла рядом с поселком, но еще до начала Великой Отечественной эту горку полностью разобрали, добывая щебень, — цитирует издание организаторов экскурсии.

Встреча пройдет в это воскресение, 19 февраля, в 13.00 в сквере у ДК «Колющенко». Организаторы советуют взять с собой чай в термосах и печенье.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал публичной библиотеке книги из своей личной коллекции. Так, глава региона отметил международный день дарения книг.

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