Детский омбудсмен Челябинской области рассказала о причинах массовой драки в ОЦ № 5

Один из участников драки принес на потасовку пистолет. Фото: скриншот из видео Baza

Потасовка между учениками в образовательном центре № 5, которая прошла на прошлой неделе в Челябинске, произошла из-за личного конфликта между подростками. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

— Процессуальные действия продолжаются, но могу сказать о том, что все полученные данные подтверждают, что конфликт произошел на основе личных неприязненных отношений, — пишет Майорова в своем telegram-канале.

Как добавила Майорова, была проведена большая работа по разбору причин конфликта. В рамках этого, было опрошено больше тысячи учеников образовательного учреждения.

— 1562 ученика в ОЦ № 5 опрошено сотрудниками полиции с участием психологов, специалистов аппарата уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области для детального выяснения причин конфликта, — добавила Майорова.

Ранее в суд передали уголовное дело экс-директора термального курорта «Баден-Баден» в Челябинской области. Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. 23 февраля прошлого года в одном из бассейнов комплекса утонула 11-летняя девочка.

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