«Декоративная функция»: в Челябинске по вечерам будут светиться трамваи за 5,5 млрд рублей

Фото: Челябинский транспорт / Telegram

Усть-Катавский вагоностроительный завод 13 февраля начал отправлять в Челябинск трамваи из новой партии. В город в течение 2023 года должны привезти 74 новых вагона. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожною хозяйства и транспорта.

Каждый трамвай стоит 74 млн рублей, а за всю партию заплатили 5,47 млрд рублей.

Все вагоны будут низкопольными. А еще их оснастят интеллектуальной системой контроля за состоянием водителя.

Для новых трамваев доработали дизайн. Обзор из кабины водителя стал шире. Вдобавок вагоны оснастили подсветкой двойного назначения.

— Эффектная контурная подсветка выполняет как декоративную, так и практическую функцию, актуальную в темное время суток, — сообщили в пресс-службе УКВЗ.

Напомним, в Челябинске определили, на каких улицах в 2023 году будут ремонтировать трамвайные пути.

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