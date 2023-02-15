Челябинец решил похулиганить и «заминировал» магазин

За звонок в службу спасения челябинца могут оштрафовать на солидную сумму Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Телефонный террорист «заминировал» сетевой магазин на улице Ржевской в Тракторозаводском районе Челябинска.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, мужчина позвонил по номеру 112 и рассказал о якобы существующей угрозе. Силовики проверили магазин, но ничего опасного там не нашли. Тогда начали искать звонившего.

Это оказался 26-летний ранее не судимый челябинец.

— Он действовал из хулиганских побуждений, — пояснили в областном полицейском главке.

Теперь с мужчины взяли подписку о невыезде. В отношении него возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Горожанину грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет либо штраф до 700 тыс. рублей.

Ранее в Челябинской области менеджера «Арианта» отправили под домашний арест за коммерческий подкуп.

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