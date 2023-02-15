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НовостиОбщество15 февраля 2023 5:44

В Челябинском аэропорту на пять с половиной часов отложили рейс в Москву

В Челябинском аэропорту 15 февраля задержали рейс в Москву
Елена КОЛЧИНА
Пассажиры на полдня застряли в аэропорту

Пассажиры на полдня застряли в аэропорту

Фото: Андрей АБРАМОВ

Из челябинского аэропорта утром 15 февраля самолет не смог отправиться в Москву.

Sukhoi Superjet , который обслуживал совместный рейс компаний «Россия» и «Аэрофлот», должен был вылететь в 8:05. Но вылет перенесли на 13:35.

Задержка, по всей видимости, связана с состоянием самолета. Как сообщили в челябинском аэропорту, рейс решили выполнить на резервном воздушном судне.

Напомним, в «Аэрофлоте» объявили об открытии новых прямых рейсов между Челябинском и Сочи. Летом самолеты по маршруту будут вылетать ежедневно.

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