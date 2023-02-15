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НовостиОбщество15 февраля 2023 6:07

В конце февраля будет единственный показ танцевального спектакля L'amore

Начало спектакля в 19:00 28 февраля
Источник:kp.ru

Постановка, которая не повторится! Единственный показ. Результат совместной работы танцевального клуба GallaDance Riverside и лаборатории творческих экспериментов CHEL_TEATR.

За 2 месяца «обычные» девушки из Челябинска, не обладающие профильным актерским или танцевальным образованием, сделали невозможное. Прокачались на актерских тренингах, участвовали в незабываемых танцевальных репетициях, работали над ролями, создавали образы, прожили мощные личностные трансформации. На себе испытали истинную магию театра и волшебство мира танца.

Красивая проникновенная музыкальная история о любви и вечных ценностях заставит трепетать даже самые суровые сердца. Такое обязательно нужно увидеть.

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