Зачем челябинские онкологи просят пациентов найти мартышку и кенгуру

Сеанс длится 10-15 минут. Фото: пресс-служба Челябинского областного онкоцентра.

В челябинском онкоцентре помогают победить рак не только взрослым, но и детям. Это единственное место в регионе, где лучевую терапию проводят пациентам в возрасте от 4 до 17 лет.

За год врачи помогают примерно 20 детям. Их туда направляют врачи Челябинской областной детской больницы. Во время процедуры ионизирующее излучение «убивает» опухолевые клетки.

Для этого даже не нужна госпитализация. Ребенок вместе с родителями приходит на сеанс, который длится всего 10-15 минут. Врачи признаются: самое тяжелое, чтобы ребенок лежал неподвижно все это время. Но и тут есть свои хитрости.

− На одном из ускорителей есть декоративная подсветка с тропическим рисунком. Предлагаем маленькому пациенту найти мартышку или кенгуру на этой лампе в каньоне ускорителя, чтобы ребенок не боялся и успокоился, − поделился заведующий радиотерапевтическим дневным стационаром Александр Ложков.

Врачи даже могут подключить аудиосвязь с родителями, чтобы они могли поддержать ребенка.

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