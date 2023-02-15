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НовостиОбщество15 февраля 2023 7:24

В Магнитогорске вручили орден Мужества семье погибшего военнослужащего

Награду присвоили посмертно
Анастасия ТРОФИМОВА
Фото: администрация Магнитогорска

Фото: администрация Магнитогорска

В Магнитогорске торжественно передали орден Мужества родственникам погибшего старшего лейтенанта Мергена Кумуспаева. Церемония состоялась в мэрии города. С близкими военнослужащего встретились глава города Сергей Бердников и представитель войсковой части 3275 Евгений Гончаренко.

Награду Мергену Кумуспаеву присвоили посмертно.

— Командир взвода погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции в Украине, — сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

Сергей Бердников пообещал, что в администрации города будут заботиться о семье военного.

Ранее в Магнитогорске орден Мужества вручили матери военнослужащего, который погиб в 19 лет.

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