В Магнитогорске вручили орден Мужества семье погибшего военнослужащего

Фото: администрация Магнитогорска
В Магнитогорске торжественно передали орден Мужества родственникам погибшего старшего лейтенанта Мергена Кумуспаева. Церемония состоялась в мэрии города. С близкими военнослужащего встретились глава города Сергей Бердников и представитель войсковой части 3275 Евгений Гончаренко.
Награду Мергену Кумуспаеву присвоили посмертно.
— Командир взвода погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции в Украине, — сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.
Сергей Бердников пообещал, что в администрации города будут заботиться о семье военного.
Ранее в Магнитогорске орден Мужества вручили матери военнослужащего, который погиб в 19 лет.
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