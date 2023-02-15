Фото: school21chel.ru

В Челябинске полицейские проверяют школу № 21 на проспекте Победы. Поводом стало сообщение о том, что второклассник принес на уроки нож и якобы угрожал зарезать одноклассников.

— Информация из школы не поступала, — прокомментировали на момент публикации журналисту КП-Челябинск в УМВД города.

Обновлено.

Как стало известно позднее, сообщение от школу поступило в полицию параллельно с появлением сообщений в интернете. Об этом сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах. Хотя сам инцидент случился накануне.

У ребенка был кухонный нож. Он принес его на урок технологии — для работы с пластилином вместо специального пластикового ножа-стека.

— Классным руководителем у ребенка был обнаружен и изъят Факт совершения школьником угроз не соответствует действительности. По факту обнаружения постороннего предмета у обучающегося педагогом незамедлительно уведомлены законные представители, привлечен социальный педагог, психолог, информация передана в правоохранительные органы. В школе проводится служебная проверка, — прокомментировали в управлении образования Челябинска.

Комментарий директора школы читайте по ссылке. Как выяснилось, инцидент произошел вчера, а сообщение от школы поступило только сегодня.

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