Полицейские проверят семью школьника, который принес нож в школу

Школьник пришел с кухонным ножом на урок технологии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Инцидент с второклассником, который принес в школу кухонный нож, произошел накануне. Однако руководство учебного заведения обратилось в полицию сегодня, параллельно с появлением сообщений в интернете. Об этом сообщил КП-Челябинск источник в правоохранительных органах.
Как уточнили в пресс-службе УМВД по Челябинску, сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Будут опрошены очевидцы и учителя школы.
— Полицейские уже выехали в школу с целью установления обстоятельств, — заявили в УМВД.
Также полицейские проверят, в каких условиях живет ребенок, и опросят соседей. Ранее стало известно, что мальчик живет в бабушкой.
Как прокомментировали ранее в управлении образования города, школьник принес кухонный нож на урок технологии — для работы с пластилином, вместо специального пластикового ножа-стека.
— Факт совершения школьником угроз не соответствует действительности, — заверили в комитете.
Что говорят в школе, — читайте по ссылке.
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