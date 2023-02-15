Полицейские проверят семью школьника, который принес нож в школу

Школьник пришел с кухонным ножом на урок технологии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент с второклассником, который принес в школу кухонный нож, произошел накануне. Однако руководство учебного заведения обратилось в полицию сегодня, параллельно с появлением сообщений в интернете. Об этом сообщил КП-Челябинск источник в правоохранительных органах.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по Челябинску, сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Будут опрошены очевидцы и учителя школы.

— Полицейские уже выехали в школу с целью установления обстоятельств, — заявили в УМВД.

Также полицейские проверят, в каких условиях живет ребенок, и опросят соседей. Ранее стало известно, что мальчик живет в бабушкой.

Как прокомментировали ранее в управлении образования города, школьник принес кухонный нож на урок технологии — для работы с пластилином, вместо специального пластикового ножа-стека.

— Факт совершения школьником угроз не соответствует действительности, — заверили в комитете.

Что говорят в школе, — читайте по ссылке.

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