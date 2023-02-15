Из Челябинска летом пообещали запустить прямой поезд в Севастополь

Так выглядит купе в поезде "Таврия", который ездит в Крым из Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Челябинска летом 2023 года собираются запустить прямой поезд в Севастополь. Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (компания обслуживает пассажирские поезда «Таврия», ездящие в Крым из разных российских городов).

По планам, поезд №193/194 «Челябинск-Севастополь» будет курсировать со 2 мая по 26 сентября.

Из Челябинска он станет выезжать каждую пятницу, а в обратный путь из Севастополя станет отправляться по вторникам. Время в дороге между конечными станциями составит 2 дня и 15 часов.

В плацкартном вагоне билеты стоят от 6,1 тыс. рублей, а в купейном — от 9,6 тыс. рублей.

Напомним, летом из Челябинска готовятся также запустить дополнительные ежедневные авиарейсы в Сочи.

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