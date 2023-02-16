В закрытом городе Челябинской области родился малыш кенгуру

Малыш сидит в сумке у мамы и показывает мордочку. Фото: скрин из видео Подслушано в Озерске

В Озерске Челябинской области на свет появился малыш кенгуру. Пополнение случилось в детском эколого-биологическом центре. Сейчас кенгуренок совсем маленький и не вылезает из сумки своей мамочки. Сотрудникам центра удалось заснять его на видео, когда тот достал свою мордочку и показался.

— У Плутоши и Аннушки родился малыш. Пока питается только маминым молоком, но Аннушка уже показывает свое чадо, — сообщили работники центра.

Видеоролик опубликовали в социальных сетях и предложили придумать имя для кенгуренка. Жители Озерска написали уже больше сотни комментариев. Там фигурируют самые разные варианты, от простых Кеши и Антошки до Атома Плутоновича. Какое имя выберут в итоге, покажет время.

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