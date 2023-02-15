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НовостиОбщество15 февраля 2023 11:58

На реке Уй в Челябинской области выявили незаконную добычу ископаемых

Фирма осуществляла свою деятельность без лицензии
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: Уральское управление Росприроднадзора

Фото: Уральское управление Росприроднадзора

В Челябинской области выявили факт незаконной добычи полезных ископаемых в водоохранной зоне реки Уй. Об этом сообщили в Уральском управлении Росприродназдора.

По данным ведомства, фирма занималась своей деятельностью без лицензии. При этом работы на участке обычно ведутся в весенне-летний период.

— Сотрудниками управления собрана вся необходимая информация для передачи в соответствующие органы для установления виновных лиц и дальнейшей работы по установленным фактам, — сообщили в Уральском Росприроднадзоре.

Напомним, в 2021 году в Челябинской области выявили незаконную добычу полезных ископаемых вблизи поселка Наровчатка. Неизвестные вывезли свыше 32 тыс. тонн строительного камня на сумму свыше 10 млн рублей.

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