На реке Уй в Челябинской области выявили незаконную добычу ископаемых

Фото: Уральское управление Росприроднадзора
В Челябинской области выявили факт незаконной добычи полезных ископаемых в водоохранной зоне реки Уй. Об этом сообщили в Уральском управлении Росприродназдора.
По данным ведомства, фирма занималась своей деятельностью без лицензии. При этом работы на участке обычно ведутся в весенне-летний период.
— Сотрудниками управления собрана вся необходимая информация для передачи в соответствующие органы для установления виновных лиц и дальнейшей работы по установленным фактам, — сообщили в Уральском Росприроднадзоре.
Напомним, в 2021 году в Челябинской области выявили незаконную добычу полезных ископаемых вблизи поселка Наровчатка. Неизвестные вывезли свыше 32 тыс. тонн строительного камня на сумму свыше 10 млн рублей.
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