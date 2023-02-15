Баскетболистки челябинской «Славянки» в День всех влюбленных одержали уверенную победу над соперницами

Девушки из БК «Славянка» в Челябинске уверенно переиграли соперниц из «Самары-2». Фото ФБЧО

В первом матче, 13 февраля, на домашнем паркете «славянки» чуть уступили соперницам из Самары с разницей в шесть очков — 51:57. Зато в повторной игре, 14 февраля, взяли реванш и уверенно победили — 73:47!

Лучшим игроком этого матча стала капитан команды Олеся Думенко — 16 очков, 11 подборов, при коэффициенте полезности 14.

Девчата после матча признались, что победить соперниц помогла оглушительная поддержка болельщиков, — трибуны не утихали до последних секунд матча. Поэтому победа в День всех влюбленных — это подарок для всех, кто влюблен в баскетбол.

Кстати, кроме яркой игры зрители увидели и увлекательную предматчевую развлекательную программу. Все желающие могли «заключить брак» и сделать памятное фото в специальной романтично украшенной зоне. Позировал и талисман клуба Леброша. А на самом матче за трибунами следила kiss-камера (видео поцелуев).

Уже 17 и 18 февраля «Славянка» в Челябинске сыграет с лидером чемпионата - БК «Юность» из Пензы. Эти игры станут завершающими в круговом турнире.

Матчи пройдут в ДПШ им. Крупской (спортивный корпус). 17 февраля начало 18.45, 18-го — в 13.45. Вход свободный!

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