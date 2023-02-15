Им исполнилось 10 лет: в Челябинске собрали детей, родившихся в день падения метеорита

Фото: Сергей Коляскин, предоставлено Государственным историческим музеем Южного Урала

Государственный исторический музей Южного Урала собрал детей, родившихся в день падения метеорита 15 февраля 2013 года. Сегодня им исполнилось 10 лет.

Устраивать встречи начали в 2020 году. Тогда сотрудникам музея удалось найти 15 детей, в этом году разыскали уже 30. К сожалению, придти смогли только половина из них: кто-то заболел, кто-то переехал в другой город.

— Собрались именинники, понятно, возле купола, под которым лежит главный виновник сегодняшнего торжества — 500-килограммовый фрагмент метеорита, поднятого со дна озера Чебаркуль, — рассказали в пресс-службе музея. — Для ребят и их родителей провели экскурсию по основной экспозиции и показали небольшую частную коллекцию метеоритов.

В музее отмечают: ребята пришли нарядные и с интересом слушали экскурсоводов. Для мам этот день, конечно, заполнился особенно. Одна из женщин рассказала, что у нее начались роды прямо в того момент, когда «бабахнуло».

И конечно же именинники получили подарки — футболки и открытки с метеоритом, а также сладости.

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