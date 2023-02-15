Текслер привлечет депутатов «Единой России» к ликвидации незаконных свалок в Челябинской области

Фото: пресс-служба главы региона

Глава челябинского реготделения «Единой России», губернатор Алексей Текслер провел заседание президиума регионального политсовета партии. Он выступил с докладом об усилении работы фракции и предложил создать партпроект «Генеральная уборка 74».

По словам Алексея Текслера, в настоящий момент в регионе следует удвоить усилия по борьбе с незаконными свалками. Однако для этого нужна системная работа под руководством ответственных исполнителей.

— Важно вовлечь в проект максимальное число партийцев, включая депутатов различных уровней. Нужно создать работающий механизм общественного мониторинга уже ликвидированных свалок, чтобы они не возникали вновь, а также обеспечить контроль за ликвидацией оставшихся свалок, - подчеркнул глава реготделения.

Члены «Единой России» инициативу Алексея Текслера поддержали. Координатором «Генеральной уборки 74» будет замгубернатора Александр Козлов. Под его руководством создадут общественный совет проекта с участием активистов и экспертов.

Партия до 1 марта разработает и территориально закрепит все выявленные свалки по избирательным округам. Осуществлять контроль по их ликвидации будут депутаты-единоросы.

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