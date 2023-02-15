На базе челябинского радиозавода «Полет» откроют производство беспилотников

Беспилотники активно используются в спецоперации на Украине Фото: Иван МАКЕЕВ

На базе челябинского завода «Полет» в 2025 году откроют технопарк радиоэлектроники. Предприятие будет выпускать беспилотные летательные аппараты и высокотехнологичные изделия для аэродромов гражданской и экспериментальной авиации. Об этом сообщили в правительстве региона.

Проект технопарка уже презентовали губернатору Алексею Текслеру. Глава региона выразил уверенность, что радиозавод станет ведущим не только в стране, но и в мире.

— Очень важно, что инициативы радиозавода поддерживаются Госкорпорацией «Ростех». В прошлом году в рамках международного военно-технического форума «Армия – 2022» мы подписали соглашение о создании на базе ЧРЗ уральского центра компетенций и высоких технологий, — отметил губернатор.

Также радиозавод собирается перенести свои производственные мощности на территорию индустриального парка «Малая Сосновка». Проектная документация уже была разработана. Строительство должно начаться в 2024 году.

— Радиозавод «Полет» активно работает над обновлением продуктовой линейки, диверсификацией производства. Ведется разработка новых изделий гражданского назначения, работы по внедрению проектов «Умного города». Для вывода на рынок современной продукции необходимо модернизировать производственные мощности, — отметил гендиректор ЧРЗ Александр Нестеров.

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