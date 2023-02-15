Челябинские больницы и поликлиники получили 29 новых автомобилей

Фото: Минздрав Челябинской области

Больницы и поликлиники Челябинска получили 29 новых автомобилей. Из них 21 – марки LADA Granta, остальные восемь являются УАЗами. Как сообщила министр здравоохранения региона Агата Ткачева, на покупку машин из областного бюджета выделили 26 млн рублей.

— Это очень отрадно, потому что по федеральным программам у нас транспорт поступает в основном в отдаленные территории. Так в прошлом году было закуплено 117 автомобилей для сельских районов, а сегодня средства были выделены именно для города Челябинска, — отметила Агата Ткачева.

Автомобили LADA Granta оборудованы системой климат-контроля. Такая функция обеспечит комфортные условия для медперсонала и водителей.

Машины УАЗ предназначены для перевозки медицинских грузов. Благодаря повышенной проходимости они смогут ездить на территориях с плохим состоянием дорог.

Фото: Минздрав Челябинской области

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