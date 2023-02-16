Челябинская область первой в стране запустит региональную промышленную ипотеку

Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

В Челябинской области запускается региональная программа промышленной ипотеки. Южный Урал стал первым регионом в стране, где будет реализован такой проект.

— На уровне областного правительства разработана региональная программа, которая дает возможность не только покупать, но и реконструировать и строить промышленные помещения. Первый транш под эти цели уже выделен, — говорит глава регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков.

Как добавил Казаков, сейчас идет проработка порядка предоставления промышленной ипотеки. Первые заявки на участие в программе уже подали в региональный фонд развития промышленности.

Ранее стало известно, что гособвинение просит отправить первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина на 14 с половиной лет в колонию строгого режима, а также оштрафовать чиновника на 59 млн рублей и запретить занимать руководящие должности на госслужбе в течение 10 лет.

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