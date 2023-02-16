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НовостиОбщество16 февраля 2023 1:51

В Челябинске на восемь часов отключат два светофора

Один регулировщик находится на пересечении трех улиц
Андрей МОСКВИЧЕВ
Оба светофора расположены в Советском районе

Оба светофора расположены в Советском районе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске на восемь часов отключат два светофора в Советском районе. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства.

— 16 февраля планируется отключение светофора на перекрестке улиц Блюхера, Воровского и Салтыкова, а также регулировщика в районе дома № 21 по Троицкому тракту, — уточнили в комитете.

При этом светофоры отключат в разное время. Так, регулировщик в районе областной клинической больнице не будет работать с 9 до 17 часов. Светофор на Троиком тракте будет отключен с 10 до 18 часов.

Ранее стало известно, что Челябинская область заняла второе место среди российских регионов по дешевизне бензина. Об этом сообщили в областной Контрольно-счетной палате.

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