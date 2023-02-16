На трассе М5 в Челябинской области столкнулись четыре автомобиля

Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В Ашинском районе на участке трассы М5 Урал столкнулись четыре автомобиля. Об ДТП, которое произошло 15 февраля, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

— На территории Ашинского района в сторону города Челябинска в 17:00 столкнулись 4 автомобиля: УАЗ, Газель, Хендай и Нива, — объяснили в ведомстве.

Как уточнили в ГИБДД, предварительной причиной аварии стало несоблюдение дистанции. Из-за ДТП пришлось организовывать реверсивное движение. Пострадавших нет.

Ранее 14 февраля в Челябинской области в лобовом ДТП погиб водитель «Газели». Он на своей машине столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

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