В Челябинске ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта ради «МетеоритФЕСТа»

"День метеорита" - 15 февраля, но фестиваль решили провести в выходной. Иллюстрация: Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области

В районе главного корпуса ЮУрГУ в Челябинске 17 и 18 февраля ограничат движение. По альтернативным маршрутам пустят автобусы и троллейбусы.

Как сообщили в мэрии города, все ограничения — ради подготовки и проведения фестиваля в честь десятилетия со дня падения челябинского метеорита.

Челябинцам на «МетеоритФЕСТе» в субботу обещают выступления барабанщиков, розыгрыш турпутевок и 3d-мэппинг шоу на фасаде ЮУрГУ.

Схема: администрация Челябинска

В пятницу 17 февраля на весь день (с 7:00 до 20:00) перекроют проезд по 2-му Институтскому переулку от улицы Коммуны до проспекта Ленина.

А 18 февраля ограничения введут только на период фестиваля — с 16:00 до 21:00. Для автомобилистов станет недоступен участок проспекта Ленина между улицами Энтузиастов и Лесопарковой.

18 февраля из-за закрытия центральной улицы изменят маршруты общественного транспорта. Корректировки коснутся семи автобусов и двух троллейбусов. Вот как будут выглядеть временные маршруты:

Автобусы

№ 2 «Мехколонна — Петра Столыпина»: пр. Ленина, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая, ул. Худякова;

№ 4 «Ул. Мамина — Парк Гагарина»: пр. Ленина, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая;

№ 15 «ЧМК — Парк Гагарина»: пр. Ленина, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая;

№ 33 «Фатеевка — Парк Гагарина»: ул. Курчатова, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов, пр. Ленина, ул. Энгельса), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая;

№ 81 «Чистопольская — Парк Гагарина»: ул. Доватора, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов, пр. Ленина, ул. Энгельса), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая;

№ 123 «Копейск (автовокзал) — Челябинск (Парк Гагарина)»: пр. Ленина, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая;

№ 483 «Старокамышинск — Парк Гагарина»: пр. Ленина, ул. Энгельса (обратно ул. Энтузиастов), ул. Сони Кривой, ул. Лесопарковая.

Троллейбусы

№ 10 «Солнечный берег — Парк Гагарина»: пр. Ленина, ул. Свободы, ул. Тимирязева, ул. Воровского, пр. Ленина;

№ 19 «Первоозерный — Парк Гагарина»: пр. Ленина, ул. Свободы, ул. Тимирязева, ул. Воровского, пр. Ленина.

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