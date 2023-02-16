В Челябинской области расширят программу психологической помощи школьникам «Почта доверия»

С психологом детям предлагают пообщаться не только в критических ситуациях, но и просто чтобы выговориться или поделиться тревогами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области будут развивать проект «Почта доверия». Это инициатива по оказанию бесплатной и анонимной помощи детям и подросткам. Воспользовавшись «Почтой», школьники могут получить консультацию профессионального психолога.

С марта в программу включат новые школы. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— Проект основан на инициативе старшеклассницы из Чебаркуля, — рассказала Ирина Гехт. — Можно будет воспользоваться «Ящиками доверия», которые планируется установить в школах, либо электронным сервисом Почта-доверия.рф.

По словам вице-губернатора, в конце 2022 года «Почту доверия» протестировали в шести школах региона. За испытательный период дети задали психологу 106 вопросов. Среди волновавших школьников тем — отсутствие взаимопонимания с родителями, алкоголизм в семьях, проблемы в общении со сверстниками и первая любовь.

Напомним, в Челябинске недавно открыли новый ресурсный центр для помощи детям, родителям и педагогам.

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