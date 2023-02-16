В Челябинской области уволили замминистра строительства, которого судят за взятку

Иван Белавкин уволился по собственной инициативе. Фото: susu.ru

В Челябинской области в отставку отправили первого заместителя министра строительства Ивана Белавкина. Как сообщает «ФедералПресс», постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

В документе указано, что контракт с первым замминистра расторгли по просьбе самого Ивана Белавкина. Полномочия чиновника прекратили 15 февраля — в день, когда прошли первые прения сторон по его уголовному делу.

Теперь уже бывшего замминистра обвиняют в получении взятки от бизнесмена. По версии следствия, Иван Белавкин за 1,2 млн рублей обеспечил предпринимателю оплату контрактов.

Гособвинение просит для экс-чиновника 14 с половиной лет в колонии строгого режима и штраф в 59 млн рублей.

Напомним, Ивана Белавкина задержали на рабочем месте сотрудники ФСБ в июне 2021 года. В министерстве бывший замруководителя курировал сферу ЖКХ.

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