В Челябинске школа, где старшеклассник сломал руку 11-летнему мальчику, заплатит компенсацию

Шестиклассник из школы попал в больницу Фото: Андрей КАРА

В Челябинске школу обязали выплатить компенсацию за драку двух учеников на перемене.

Потасовка случилась еще в апреле прошлого года. Поссорились шестиклассник и десятиклассник. Конфликт обернулся серьезными травмами: у младшего мальчика после драки диагностировали перелом локтевой кости и ушиб грудины.

— Актом расследования несчастного случая установлена вина заместителя директора и двух учителей, которые приказом директора школы привлечены к дисциплинарной ответственности, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мать пострадавшего шестиклассника пожаловалась в надзорное ведомство, а прокурор после этого обратился в суд. Калининский райсуд Челябинска постановил, что школа должна выплатить семье травмированного ученика 40 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, накануне в челябинской школе случился переполох из-за второклассника, который пришел на уроки с ножом.

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