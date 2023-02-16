«Трактор» сыграет в «метеоритной» форме против ХК «Сочи» в Челябинске

«Трактор» в честь 10-летия челябинского метеорита сыграет в необычной форме. Фото ХК «Трактор»

Сегодня, 16 февраля в Челябинске на матч против ХК «Сочи» черно-белые выйдут в необычной «метеоритной» форме. На груди черных игровых майках вместо привычного логотипа медведя у хоккеистов будет изображен силуэт горящего болида, а его «пламя» продолжится на рукавах. На воротнике красуется надпись: «Приземляйся в Челябинск!». Номера и фамилии игроков также обведены «огненной» вышивкой. В эксклюзивной форме попросили попозировать защитника «Трактора» Сергея Телегина.

Надеемся, что в честь юбилейной даты и в такой «огненной» форме «Трактор» одолеет аутсайдера КХЛ «Сочи». Тем более, что победные очки «медведям» ох, как нужны: команда борется за попадание в зону плей-офф Кубка Гагарина — восьмерку сильнейших в Восточной конференции КХЛ. Начало матча в Челябинске в 19.00.

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