В Челябинской области переименовали завод, который изготавливает пивные банки

Заводы Ball выпускали почти 70% алюминиевых пивных банок в стране Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинской области переименовали завод Ball по производству алюминиевых банок для напитков. Теперь он будет называться «Арнест Упаковочные Решения».

Как сообщили в региональном министерстве промышленности, предприятие находится в Аргаяшском районе. Изменилось только его брендовое наименование, а адрес и реквизиты остались прежними.

Название решили сменить после того, как американская компания Ball Corporation ушла из России. Все три ее завода (в Челябинской, Московской и Ленинградской областях) выкупила группа «Арнест».

По словам президента группы Александра Сагала, придумать название попросили специальную группу сотрудников. Обдумав варианты, решили объединишь название владельца и отсылку к выпускаемой продукции.

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